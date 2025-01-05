Щодня ми проводимо у ліжку щонайменше 6 годин, пише 24 Канал з посиланням на Good Housekeping. За цей час простирадла й наволочки вбирають піт та накопичують частини відмерлої шкіри, відповідно створюючи сприятливі умови для патогенних мікроорганізмів.

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Саме тому важливо час від часу змінювати постільну білизну. Це буде ознакою гігієни й слідкування за своїм здоров’ям. Чиста постіль, яка пахне свіжістю, подарує вам максимальний комфорт й зможе запобігти шкірним проблемам та алергії.

Як часто треба змінювати постільну білизну

Фахівці радять прати постільну білизну кожного тижня. Особливо це стосується людей, які мають вдома домашніх улюбленців, або ж тих, у яких є алергія або вони часто пітніють під час сну. На наволочках і простирадлі можуть накопичуватися пилові кліщі, які є непомітними для нашого ока, тому постіль треба прати регулярно.

Найдовше спати на одному комплекті дозволяється два тижні. Це у випадку, якщо перед сном ви приймаєте душ, не їсте в ліжку й не дозволяєте кішкам чи собакам спати з вами.



Постільну білизну треба змінювати кожних 2 тижні / Фото Pexels

Якщо не міняти постіль довше, то вона буде не зовсім погано пахнути й точно почне кишіти кліщами. Три тижні – це ідеальний час для розмноження мікроорганізмів, їхніх фекалій та інших мікробів.

Ще один важливий момент, який потрібно врахувати саме в зимову пору. Хворим людям, які пітніють від високої температури, постіль треба змінювати кожних 2 – 3 дні. Це робиться для того, щоб на простирадлах не накопичувалися залишки вірусу, які можуть призвести до повторного захворювання.