Можливо, ви відчуваєте, що ваш інтер'єр виглядає не так, як ви мріяли, навіть після зусиль та витрат? Так може бути через певні матеріали та помилки у дизайні, яких припускається чимало людей, повідомляє 24 Канал.

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Ламінат зі штучним малюнком дерева

Ламінат – це бюджетний варіант, який чимало людей обирають через його практичність. Втім, якщо його текстура виглядає дуже штучною чи має неприродний відтінок, виглядати він може дешево. Надто яскраве "дерево" чи блискуча поверхня можуть легко порушити естетику приміщення.

Щоб уникнути проблеми, радять обирати ламінат із матовою поверхнею та природними кольорами. Альтернатива – це вінілові чи інженерні підлоги, які мають більш реалістичний вигляд.



Ламінат потрібно підбирати уважно / Фото Pexels

Магніти на холодильнику

Це – дуже поширена помилка, якої припускаються чимало людей. Виправити її можна, купивши спеціальну дошку, якщо вона впишеться в інтер'єр вашої кухні. Різноколірний холодильник – це вже застарілий тренд, і він може суттєво здешевити вигляд вашої кухні.

Неякісна імітація каменю чи мармуру

Якщо у вас вдома є матеріали, які імітують мармур чи камінь, ваш дім може виглядати не так стильно, як ви сподівалися. Дешеві версії каменю мають неприродний візерунок, надто яскраві кольори чи пластиковий блиск.

На жаль, ці замінники натуральних матеріалів не додають розкоші, а тільки роблять інтер'єр дешевим та неприродним.

Тонкі поліестерові штори

Штори – це дуже важливий елемент, що допомагає сформувати атмосферу будь-якого простору. І тонкі та синтетичні тканини, як-от поліестер, можуть виглядати дуже дешевими та неохайними. Вони погано пропускають світло та створюють неприємне перше враження.

Взуття в передпокої

Якщо у вас немає спеціально відведеного місця для взуття, і воно неохайно стоїть по всьому коридору, це може створити враження безладу. Якщо немає грошей на шафу, варто купити банкетку і сховати всі пари черевиків, що не по сезону.