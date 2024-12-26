Регулярність очищення душової лійки залежить від жорсткості води, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Рекомендовано її чистити раз в місяць, але якщо вода доволі жорстка, то це можна робити й частіше.

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Щоб запобігти різному засміченню та підтримувати хороший потік, варто очищати ще й вміст лійки всередині. Там не лише накопичується багато бруду, але й різних бактерій. Спосіб очищення дуже простий.

Чим очистити душову лійку зсередини

Потрібно взяти 1 столову ложку лимонної кислоти та змішати з 1 чайною ложкою миючого засобу й додати 0,5 літра гарячої води. Рідину залийте в лійку та залишіть на 10 хвилин.

Також треба промити шланг. Воду залийте всередину й вчепіть його вертикально, тоді прикрутіть лійку й увімкніть гарячу воду. Цей метод дозволить видалити увесь зайвий бруд.

Метод очищення душової лійки всередині: дивіться відео

Часто на душовій лійці є білий наліт. Його теж можна швидко позбутися. Достатньо буде зняти лійку та перекласти у відро чи контейнер. Вміст залийте оцтом та залишіть на 20 хвилин, а тоді добре промийте водою.

Щоб наліт краще відійшов, можна скористатися зубною щіткою, яка ідеально підійде для очищення. Таку процедуру треба проводити кожного місяця, щоб наліт не накопичувався.