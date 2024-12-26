Регулярность очистки душевой лейки зависит от жесткости воды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой. Рекомендуется ее чистить раз в месяц, но если вода довольно жесткая, то это можно делать и чаще.

Смотрите также Лейка для душа будет как новая: вот как убрать с нее известковый налет

Чтобы предотвратить различные засорения и поддерживать хороший поток, стоит очищать еще и содержание лейки внутри. Там не только накапливается много грязи, но и различных бактерий. Способ очистки очень прост.

Чем очистить душевую лейку изнутри

Нужно взять 1 столовую ложку лимонной кислоты и смешать с 1 чайной ложкой моющего средства и добавить 0,5 литра горячей воды. Жидкость залейте в лейку и оставьте на 10 минут.

Также надо промыть шланг. Воду залейте внутрь и вцепите его вертикально, тогда прикрутите лейку и включите горячую воду. Этот метод позволит удалить всю лишнюю грязь.

Метод очистки душевой лейки внутри: смотрите видео

Часто на душевой лейке есть белый налет. От него тоже можно быстро избавиться. Достаточно будет снять лейку и переложить в ведро или контейнер. Содержимое залейте уксусом и оставьте на 20 минут, а потом хорошо промойте водой.

Чтобы налет лучше отошел, можно воспользоваться зубной щеткой, которая идеально подойдет для очистки. Такую процедуру надо проводить каждый месяц, чтобы налет не накапливался.