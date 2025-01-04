Возможно, вы чувствуете, что ваш интерьер выглядит не так, как вы мечтали, даже после усилий и затрат? Так может быть из-за определенных материалов и ошибок в дизайне, которых допускается немало людей, сообщает 24 Канал.

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Ламинат с искусственным рисунком дерева

Ламинат – это бюджетный вариант, который многие выбирают из-за его практичности. Впрочем, если его текстура выглядит очень искусственной или имеет неестественный оттенок, выглядеть он может дешево. Слишком яркое "дерево" или блестящая поверхность могут легко нарушить эстетику помещения.

Чтобы избежать проблемы, советуют выбирать ламинат с матовой поверхностью и естественными цветами. Альтернатива – это виниловые или инженерные полы, которые имеют более реалистичный вид.



Ламинат нужно подбирать внимательно / Фото Pexels

Магниты на холодильнике

Это – очень распространенная ошибка, которую допускают многие. Исправить ее можно, купив специальную доску, если она впишется в интерьер вашей кухни. Разноцветный холодильник – это уже устаревший тренд, и он может существенно удешевить вид вашей кухни.

Некачественная имитация камня или мрамора

Если у вас дома есть материалы, которые имитируют мрамор или камень, ваш дом может выглядеть не так стильно, как вы надеялись. Дешевые версии камня имеют неестественный узор, слишком яркие цвета или пластиковый блеск.

К сожалению, эти заменители натуральных материалов не добавляют роскоши, а только делают интерьер дешевым и неестественным.

Тонкие полиэстеровые шторы

Шторы – это очень важный элемент, что помогает сформировать атмосферу любого пространства. И тонкие и синтетические ткани, например полиэстер, могут выглядеть очень дешевыми и неопрятными. Они плохо пропускают свет и создают неприятное первое впечатление.

Обувь в прихожей

Если у вас нет специально отведенного места для обуви, и она неопрятно стоит по всему коридору, это может создать впечатление беспорядка. Если нет денег на шкаф, стоит купить банкетку и спрятать все пары ботинок, не по сезону.