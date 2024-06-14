Как защитить вишню и черешню от птиц: скворцы к ней и не приблизятся

Для того, чтобы эффективно бороться с птицами, которые пытаются уничтожить вас сад, вам не нужно тратить очень много денег. Впрочем, все же понадобятся некоторые усилия.

Уже начался сезон вишен, черешен и слив. Впрочем, урожаем этих ягод и плодов интересуетесь не только вы, но и местные птицы, которые не прочь полакомиться сладостями. Поэтому стоит вспомнить о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут отвадить их от сада.

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Какие птицы чаще всего едят вишни и черешни

Наиболее активными охотниками за урожаем в вашем саду являются такие птицы:

сойки;

скворцы;

воробьи;

синички;

омелюхи.

Впрочем, изредка ягодами могут лакомиться и другие птицы, поэтому садоводам нужно быть всегда готовыми к тому, чтобы защищать свои деревья.

Птицы могут очень ловко уничтожить весь урожай на черешне, поэтому вы можете вообще его не увидеть, если сразу не возьметесь за борьбу с проблемой. Кроме того, часто птицы еще и вредят ветви деревьев и переносят различные грибки. Нашествие пернатых может уничтожить дерево полностью, а не только лишить вас ягод.



Черешню можно защитить от птиц / Фото Pexels

Как спасти черешню от птиц

Чаще всего именно черешня становится основной целью птиц, и мы должны подготовиться к тому, что они попытаются есть и черешню и сливы. И несколько хитростей могут их отпугнуть.

Предметы-пугалки

Птицам очень нравится тишина и покой, и если эти условия нарушить, они испугаются и улетят прочь. Поэтому на ветках можно повесить шумные предметы – например, пакеты. Во время ветреной погоды они будут шуршать и отпугивать вредителей. Также подойдет для этого пленка, фольга и тому подобное.

Вы можете использовать любой предмет, который привлечет внимание птицы – сгодится даже новогодняя мишура или ненужные диски. Полезны в отпугивании птиц даже детские игрушки-ветрячки.

Контрастные запахи контрастные запахи

Со временем птицы в вашем саду могут и привыкнуть к странным предметам на деревьях, поэтому также вы можете использовать и дополнительную защиту. Пернатым не нравятся резкие запахи, поэтому они будут игнорировать деревья, если их опрыскать настоями чеснока, хвои и цитрусовых.

Впрочем, у этого метода есть и недостаток – он действует только до первого дождя, а уже после него вода смоет защиту.