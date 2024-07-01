Нагара не будет никогда: стоит только посыпать дно духовки одним продуктом

Если вам надоело днями оттирать нагар с духовки, который там появляется после каждого приготовления, эту неприятную обязанность можно отложить.

Простой и бюджетный способ избежать появления нагара в духовке существует, и вы можете использовать его уже прямо сейчас, а потом длительное время наслаждаться чистотой.

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Как защитить духовку от нагара

Чем активнее вы используете свою духовку, то больше шансов, что на ней образуется неприятный нагар. И для того, чтобы это предотвратить, вы можете использовать самый простой и самый дешевый продукт, который уж точно есть на вашей кухне. И это – соль.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

После каждой чистки духовки вам нужно равномерно посыпать дно солью. И этот шаг также стоит повторить перед началом готовки. Соль – это тот продукт, который может активно впитывать жирные брызги, предотвращать образование нагара на стенках и на дне духовки. Этот продукт также является естественным абсорбентом, поэтому он поможет избежать многочасовой уборки и чистки середины прибора.



Духовку можно очень легко почистить / Фото Pexels

Кроме того, соль является абсолютно безопасной для использования и не будет влиять на вкус ваших блюд. Благодаря этому простому методу ваши кулинарные шедевры не только будут невероятными на вкус, а вы также не будете иметь проблем с потенциальными неприятными последствиями для духовки.