Нагару не буде ніколи: варто тільки посипати дно духовки одним продуктом

Якщо вам набридло днями відтирати нагар з духовки, який там з'являється після кожного приготування, цей неприємний обов'язок можна відкласти.

Простий та бюджетний спосіб уникнути появи нагару в духовці існує, і ви можете використати його вже прямо зараз, а потім тривалий час насолоджуватися чистотою.

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Як захистити духовку від нагару

Що активніше ви використовуєте свою духовку, то більше є шансів, що на ній утвориться неприємний нагар. І для того, щоб цьому запобігти, ви можете використати найпростіший і найдешевший продукт, який вже точно є на вашій кухні. І це – сіль.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Після кожного чищення духовки вам потрібно рівномірно посипати дно сіллю. І цей крок також варто повторити перед початком готування. Сіль – це той продукт, який може активно вбирати жирні бризки, запобігати утворенню нагару на стінках та на дні духовки. Цей продукт також є природним абсорбентом, тож він допоможе уникнути багатогодинного прибирання та чищення середини приладу.



Духовку можна дуже легко почистити / Фото Pexels

Окрім того, сіль є абсолютно безпечною для використання та не впливатиме на смак ваших страв. Завдяки цьому простому методу ваші кулінарні шедеври не тільки будуть неймовірними на смак, а ви також не матимете проблем з потенційними неприємними наслідками для духовки.