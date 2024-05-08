Колорадский жук даже не появится: чем нужно посыпать кусты картофеля

Ваш картофель только пускает первые ростки, а колорадский жук уже насел на него? Что ж, вы можете побороться с этой распространенной проблемой, и для этого даже не нужно прибегать к агрессивным ядам.

Колорадские жуки – это главная проблема, с которой сталкиваются украинские огородники при выращивании картофеля. И если вы также увидели этих насекомых у себя на огороде, тогда нужно не ждать, а сразу же искать способы их уничтожить, пока они не съели весь ваш урожай.

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Лучшее средство от колорадского жука

Опытные огородники убеждают, что один из самых эффективных способов борьбы с колорадским жуком – это ручная уборка вредителей. Его следует применять в случае, если вы не хотите использовать у своего картофеля агрессивные химикаты или другие вещества.

И этот метод неплохо работает на небольших участках, но вы должны приготовиться, что это займет достаточно много времени. Особое внимание нужно уделять листьям картофеля с обратной стороны – именно там самки колорадского жука откладывают яйца, а также там вы можете увидеть молодые личинки. Впрочем, если вы высадили достаточно много картофеля, ручной сбор колорадских жуков станет практически невозможным занятием.



Картофель нужно защищать от вредителей / Фото Pexels

Чем посыпать кусты от колорадского жука

Вы могли об этом не знать, и посыпания картофеля золой может дать отличный результат. Советуют проводить эту процедуру утром, пока листья еще влажные от росы, или делайте это после дождя.

Даже одноразовое покрывание золой (вам понадобится 10 килограммов на одну сотку земли) будет достаточно эффективным и приведет к гибели и личинок, и взрослых особей. На это понадобится 1 – 2 суток.

Еще один метод, который вы можете попробовать использовать – это березовый деготь, разведенный водой в пропорции 100 миллилитров на 10 литров воды. Этим раствором нужно опрыскивать растения трижды в неделю.