Птицы и не подлетят к грядкам: вот как защитить клубнику от них

Птицы, которые часто являются помощниками людей в борьбе с назойливыми вредителями, и сами могут превратиться в них, как только на огороде созревает спелая клубника. Поэтому нужно разобраться, как защитить ягоды.

Для того, чтобы отпугнуть птиц от огорода, дачники используют немало методов с разной степенью эффективности: фольгу, яркую ткань, чучела и т.д., сообщает 24 Канал. Но есть несколько методов, работающих все же лучше всего.

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Агроволокно

Этот вариант считается наиболее надежным. Для того, чтобы до клубники не добрались скворцы и другие птицы, нужно накрыть ее агроволокном – и оно должно быть максимально тонким, чтобы ягоды через такую защиту не остались без воздуха и нужной влаги.

Для защиты ягод обычно используют волокно, имеющее плотность 17 г/м2. Клубнику укрывать нужно плотно, чтобы не оставалось зазоров и щелей – иначе птицы могут пробраться внутрь, и работа будет напрасной.

Красные камни

Все, что нужно сделать – так это покрасить гальку в красный цвет и разложить возле клубники. Птицы будут воспринимать камешки и ягоды и попытаются склевать обманку. Когда у них ничего не получится, они оставят грядку.

И учитывайте то, что раскладывать камни стоит еще до того, как клубника начнет созревать, ведь только тогда урожай останется целым.



Клубнику возможно защитить от птиц / Фото Pexels

Погремушки и колокольчики

Соорудить обычную шумовую ловушку-отпугиватель можно с помощью простых подручных средств: обрезков труб, металлического лома. Например, можно связать вместе консервные или пивные банки и прикрепить к ним маленькое карманное зеркало. Птицы из-за этого будут думать, что банки ярко блестят и грохочут одновременно – и их это отпугнет.

Но защитить клубнику весной нужно не только от птиц. Ранее мы уже рассказывали, как защитить грядки от слизней.

Электронные устройства

Существует множество электронных отпугивателей, которые помогут безболезненно отвабить птиц от вашего участка. Правда, тогда есть и вероятность, что птицы покинут участок полностью, и с вредителями впоследствии придется бороться самостоятельно.