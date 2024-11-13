Обувь никогда не будет промокать: защитите ее перед зимой

Осенью и зимой довольно часто приходится сталкиваться с проблемой мокрой обуви и носков. И так можно не только заболеть, но и испортить обувь и оказаться перед необходимостью покупать новую пару.

Сейчас в магазинах вы можете найти некоторые средства, которые защитят вашу обувь от промокания, сообщает 24 Канал. Впрочем, не всегда есть возможность или время это сделать, поэтому в таком случае можно изготовить средство самостоятельно.

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Пчелиный воск

Воск может стать невероятной альтернативой магазинных средств, ведь он может создать защитный барьер от влаги для вашей обуви. Для того, чтобы это сработало, воск нужно наносить на чистую и сухую обувь, а после этого использовать фен и с его помощью растопить воск.

Впрочем, делайте это осторожно, чтобы воск проник в материал, а обувь не испортилась. Откуда взять воск? Сгодится обычная свеча! Главное, чтобы она была бесцветная, ведь иначе рискуете покрасить свои ботинки в интересный оттенок.

Вазелин и парафин

В народе используют также вазелин с добавлением небольшого количества парафина. Смесь нужно нанести на поверхность обуви, но так защищать можно только кожаные ботинки. На обуви из другого материала метод может просто не сработать.



Парафин может защитить обувь / Фото Pexels

Касторовое масло

Если ваша обувь изготовлена из грубой кожи, тогда этот вариант будет работать прекрасно. После втирания масла в кожу обуви нужно обязательно отполировать, а для усиления защиты можно добавить к маслу еще немного любого жира животного происхождения.

Баранье сало, льняное масло и скипидар

Если вы смешаете эти три необычных ингредиента, получите невероятный заменитель магазинного средства. Баранье сало нужно предварительно растопить и взять такое же количество масла, а скипидара – 1/5 от объема предыдущих ингредиентов. Все компоненты нужно перемешать, и тогда нанести теплую смесь на сапоги.