Домашний сухой шампунь – это эффективный и, главное, дешевый и натуральный продукт, который поможет отложить вам мытье головы на день или на два, сообщает 24 Канал. И приготовить его удивительно просто.

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Как пользоваться сухим шампунем

Перед использование сухого шампуня очень важно качественно расчесать волосы – по крайней мере 20 взмахов щеткой. Для нанесения средства из магазина достаточно будет просто распылить спрей, но с домашним средством будет немного больше мороки.

Вам нужно будет взять кисточку для макияжа – лучше всего подойдет та, что используют для нанесения румян – и тогда пройтись по прикорневой области волос, ведь там обычно загрязнения видно лучше всего.

После нанесения шампуня нужно подождать по крайней мере 15 минут – пудровая субстанция за это время уже поглотит весь лишний жир с корней, а после этого вы можете снова прочесать всю массу волос во всех направлениях. Полезно также будет для этого использовать массажную щетку из натуральной или полунатуральной щетины.



Сухой шампунь можно сделать дома / Фото Pexels

Как сделать домашний сухой шампунь дома

Готовится такая пудра достаточно просто. Вот какие ингредиенты вам понадобятся:

кукурузный или картофельный крахмал – четверть стакана;

какао-порошок или молотая корица четверть стакана;

эфирные масла – всего несколько капель.

Если у вас светлый тон волос, тогда какао и корица, скорее всего, не понадобятся. Но вот если вы имеете более темный оттенок, тогда без этих продуктов не обойтись. При нанесении чистого крахмала волосы могут выглядеть немного сероватыми, поэтому нужно смешать его с корицей или какао для достижения нужного цвета.

Эфирное масло нужно нанести впоследствии по всей длине волос, кроме корней, для придания им здорового блеска. Но главное здесь – не переусердствовать, ведь иначе можно достичь совершенно противоположного эффекта от желаемого.

Учитывайте то, что сухой шампунь не предназначается для регулярного использования, а скорее является крайним средством на случай, когда помыть голову времени катастрофически не выглядит.