Эксперты говорят, что уход за орхидеей может быть сложной задачей, особенно в зимнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы некоторые ошибки не были критическими и не погубили растение, нужно знать, как за ней ухаживать.

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Правильный уход и стабильные условия могут помочь избежать определенных проблем с растением и сохранят орхидею здоровой.

Переувлажнение

Одна из самых больших ошибок в уходе за орхидеей – это чрезмерный полив. Слишком частый полив приведет к гниению, в результате чего растение может погибнуть. Лучше всего поливать растение раз в неделю, впрочем в зимнее время частоту полива можно уменьшить, если увидите, что почва не высохла.

Чтобы понять, нужно ли поливать растение, проверьте 5 сантиметров почвы. Если он сухой, тогда орхидею можно подливать. Растение не любит большого количества воды, поскольку ей достаточно умеренного полива. Лучшее, что вы можете сделать – это поставить горшок на поддон с водой, чтобы растение брало себе воду тогда, когда ему это будет необходимо.



Советы по уходу за орхидеями / Фото Pexels

Излишняя обрезка

Не нужно обрезать орхидею, если ее корни не желтеют и не чернеют. Большинство людей ошибочно обрезают здоровые корни, однако такая обрезка будет лишней и только навредит растению.

Влияние солнца

Не все комнатные растения любят солнце, впрочем орхидеи происходят из тропических регионов с густыми лесами, поэтому не сильно любят прямой солнечный свет. Находясь на солнце, листья орхидеи могут потерять вид и впоследствии растение погибнет.

Лучшим местом для орхидеи будет яркий, но непрямой солнечный свет. Дайте растению несколько недель, чтобы оно привыкло к новым условиям и вскоре оно начнет цвести.