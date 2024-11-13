Експерти кажуть, що догляд за орхідеєю може бути складним завданням, особливо в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб деякі помилки не були критичними й не погубили рослину, потрібно знати, як за нею доглядати.

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Правильний догляд та стабільні умови можуть допомогти уникнути певних проблем з рослиною і збережуть орхідею здоровою.

Перезволоження

Одна з найбільших помилок в догляді орхідеї – це надмірний полив. Занадто частий полив призведе до гниття, в результаті чого рослина може загинути. Найкраще поливати рослину раз на тиждень, втім в зимову пору частоту поливу можна зменшити, якщо побачите, що ґрунт не висохнув.

Щоб зрозуміти, чи потрібно поливати рослину, перевірте 5 сантиметрів ґрунту. Якщо він сухий, тоді орхідею можна підливати. Рослина не любить великої кількості води, оскільки їй достатньо помірного поливу. Найкраще, що ви можете зробити – це поставити горщик на піддон з водою, щоб рослина брала собі воду тоді, коли їй це буде необхідне.



Поради догляду за орхідеями / Фото Pexels

Зайва обрізка

Не потрібно обрізати орхідею, якщо її корені не жовтіють та не чорніють. Більшість людей помилково обрізають здорові корені, однак така обрізка буде зайвою й лише нашкодить рослині.

Вплив сонця

Не всі кімнатні рослини люблять сонце, втім орхідеї походять з тропічних регіонів з густими лісами, тому не сильно люблять пряме сонячне світло. Перебуваючи на сонці, листя орхідеї можуть втратити вигляд й згодом рослина загине.

Найкращим місцем для орхідеї буде яскраве, але непряме сонячне світло. Дайте рослині кілька тижнів, щоб вона звикла до нових умов й незабаром вона почне цвісти.