В листопаді у відкритий ґрунт висаджують морозостійкі сорти і плодових, і декоративних культур, повідомляє 24 Канал. Ось тільки не можна висаджувати саджанці родом з південних, теплих країв.

Цікаво 5 здорових жирів, які потрібно їсти частіше: ви будете здивовані

Ароматна зелень

Напередодні зими ви цілком можете висадити чимало пряностей. Зокрема, час підготувати грядки для петрушки, кропу та кінзи. Насправді висаджування під зиму для цих культур тільки піде на користь: насіння пройде стратифікацію за зимовий час, а це покращить його урожайність.

Окрім того, ви отримаєте зелені паростки на кілька тижнів раніше, ніж звикли, і зможете насолодитися зеленню вже на самому початку весни.

Пеларгонія

Пеларгонія – це невибаглива, але дуже красива рослина, і листопад – це практично ідеальний час для її посіву, адже до лютого рослина вже розвине міцні кущі. Після цього можна підрізати її для створення форми та використовувати зрізані гілочки для розмноження живцями.

Цей метод не тільки економічний, але й дає садівникам можливість збільшити колекцію пеларгоній в садку. Грамотно розпланований посів забезпечить ідеальне цвітіння протягом всього сезону.

Глоксинія

Ці квіти також можуть прикрасити вашу клумбу, адже вони є справжніми королевами саду завдяки своїй витонченій красі та різноманітності сортів. Попри те, що існують чутки про складність у вирощуванні, правильний підхід допоможе отримати пишне цвітіння вже у квітні.

Буряк

Багато садівників висівають буряк на зиму, адже він не потребує укриття, і може ідеально перезимувати навіть з мінімальними опадами снігу. Грядки поливати після посадки не потрібно, адже на зиму буряк вже має достатньо вологи. Наступного року він проросте дуже рано та порадує вас більшим, ніж зазвичай, урожаєм.



Буряк можна садити в листопаді / Фото Pexels

Бегонія

Бегонії відомі не тільки своєю пишністю, але й простотою у догляді. Зазвичай насіння висівають у січні чи лютому, але листопадовий посів може забезпечити навіть пишніше цвітіння. Та важливо не тільки підібрати відповідний сорт, але й використати якісний субстрат. Рослина потребує багато світла, тож після посадки горщик тримають у добре освітленому місці.