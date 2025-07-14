Чимало людей побоюються використовувати телефон під час грози, адже вірять, що це притягує блискавку. Чи дійсно це так, пояснює 24 Канал.

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Що кажуть виробники мобільних телефонів?

Виробники смартфонів не радять використовувати телефон під час грози – але з зовсім іншої причини, ніж більшість людей звикла думати. Під час грози атмосфера набагато гірше проводить радіохвилі, і тому зв'язок погіршується. Через це під час розмови може з'являтися зайвий шум або ж перешкоди.

Втім, це тільки рекомендація, а не заборона – і її можна не дотримуватися, адже вона стосується якості зв'язку, а не попереджає про небезпеку, пов'язану зі влучанням блискавки.

Втім, ризик все ж існує – і дещо несподіваний. Через те, що в грозу часто пропадає сигнал, люди часто витягують руку з телефоном вгору, аби покращити зв'язок – і так наражають себе на небезпеку бути ураженими блискавкою.

Натомість науковці радять від'єднати телефон від зарядного пристрою під час грози – адже електрична енергія блискавки може спровокувати коротке замикання, яке призведе до займання акумулятора телефона.

До слова, раніше ми вже розповідали, як самостійно почистити гніздо зарядки телефона.



Телефон не притягує блискавку / Фото Pexels

Що робити під час грози?

Якщо гроза застала вас на природі, потрібно знайти низину. В жодному випадку не ховайтеся під деревом та приберіть геть парасолю, а також зніміть з себе усі металеві вироби.

Якщо ви опинилися у полі, не стійте у повний зріст, натомість сховайтеся у якесь заглиблення чи рів. У горах краще триматися якомога далі від вершин та не торкатися мокрих скель.

До водойм також підходити не варто – вода притягує розряди.