Многие опасаются использовать телефон во время грозы, ведь верят, что это притягивает молнию. Действительно ли это так, объясняет 24 Канал.

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Что говорят производители мобильных телефонов?

Производители смартфонов не советуют использовать телефон во время грозы – но по совсем другой причине, чем большинство людей привыкло думать. Во время грозы атмосфера гораздо хуже проводит радиоволны, и поэтому связь ухудшается. Из-за этого во время разговора может появляться лишний шум или же помехи.

Впрочем, это только рекомендация, а не запрет – и ее можно не соблюдать, ведь она касается качества связи, а не предупреждает об опасности, связанную с попаданием молнии.

Впрочем, риск все же существует – и несколько неожиданный. Из-за того, что в грозу часто пропадает сигнал, люди часто вытягивают руку с телефоном вверх, чтобы улучшить связь – и так подвергают себя опасности быть пораженными молнией.

Зато ученые советуют отсоединить телефон от зарядного устройства во время грозы – ведь электрическая энергия молнии может спровоцировать короткое замыкание, которое приведет к возгоранию аккумулятора телефона.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как самостоятельно почистить гнездо зарядки телефона.



Телефон не притягивает молнию / Фото Pexels

Что делать во время грозы?

Если гроза застала вас на природе, нужно найти низину. Ни в коем случае не прячьтесь под деревом и уберите прочь зонт, а также снимите с себя все металлические изделия.

Если вы оказались в поле, не стойте в полный рост, вместо этого спрячьтесь в какое-то углубление или ров. В горах лучше держаться подальше от вершин и не касаться мокрых скал.

К водоемам также подходить не стоит – вода притягивает разряды.