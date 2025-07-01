Кабачки – це улюблені овочі для "лінивих" городників – адже вирощувати їх надзвичайно просто, і вони майже завжди винагороджують щедрим урожаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, урожай можна зробити навіть кращим – і для цього доведеться витратити мінімум зусиль.

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Як подвоїти урожай кабачків?

Існує всього одна річ, яку ви маєте зробити, аби підвищити урожайність своїх кабачків майже вдвічі – і для цього не потрібні ані складні інструменти, ані години важкої праці. Всього одна маленька зміна – і грядки з овочами будуть заповнені кабачками.

Все, що потрібно зробити – це обрізати зайве листя на плодоносних рослинах. По-перше, так ви звільните місце для інших рослин, а також зменшите кількість шкідників. Зрештою це призведе до того, що рослині не доведеться витрачати соки та сили на зайве листя, і вона пустить цю енергію на ріст кабачків.

Обрізка листя також стимулює рослини рости вгору, а не в боки. Зважайте, що якщо не проводити обрізку взагалі, гарбуз має тенденцію розростатися та займати надто багато місця.



Кабачків можна виростити вдвічі більше / Фото Pexels

Тим часом всього за кілька тижнів після обрізки листя гарбузи почнуть цвісти ближче до центру рослини, а не до зовнішніх боків, і це саме те, що вам потрібно, якщо ви маєте досить обмежене місце на городі – так ви зможете виростити більше рослин на меншому просторі.

Для обрізки гарбузів потрібно використовувати чистий, добре нагострений секатор. Починайте з основи кожного кабачка та рухайтеся вгору, відшукуючи стебла, на яких немає квітів – всі їх потрібно видалити.

Втім, для гарного урожаю не можна забувати й про підживлення. І про те, як використовувати попіл на городі, ми вже розповідали раніше – це натуральне добриво вважається одним з найбільш ефективних.