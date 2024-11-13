Домашній сухий шампунь – це ефективний і, головне, дешевий та натуральний продукт, який допоможе відкласти вам миття голови на день чи на два, повідомляє 24 Канал. І приготувати його на диво просто.

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Як користуватися сухим шампунем

Перед використання сухого шампуню дуже важливо якісно розчесати волосся – принаймні 20 помахів щіткою. Для нанесення засобу з магазину достатньо буде просто розпилити спрей, але з домашнім засобом буде трохи більше мороки.

Вам потрібно буде взяти пензлик для макіяжу – найкраще підійде той, що використовують для нанесення рум'ян – і тоді пройтися по прикореневій ділянці волосся, адже там зазвичай забруднення видно найкраще.

Після нанесення шампуню потрібно зачекати принаймні 15 хвилин – пудрова субстанція за цей час вже поглине увесь зайвий жир з коренів, а після цього ви можете знову прочесати усю масу волосся в усіх напрямках. Корисно також буде для цього використовувати масажну щітку з натуральної чи напівнатуральної щетини.



Сухий шампунь можна зробити вдома / Фото Pexels

Як зробити домашній сухий шампунь

Готується така пудра досить просто. Ось які інгредієнти вам знадобляться:

кукурудзяний чи картопляний крохмаль – чверть склянки;

какао-порошок чи мелена кориця;

ефірні олії – всього кілька крапель.

Якщо у вас світлий тон волосся, тоді какао та кориця, скоріш за все, не знадобляться. Але ось якщо ви маєте темніший відтінок, тоді без цих продуктів не обійтися. При нанесенні чистого крохмалю волосся може виглядати трохи сіруватим, тому потрібно змішати його з корицею чи какао для досягнення потрібного кольору.

Ефірну олію потрібно нанести згодом по всій довжині волосся, крім коренів, для надання йому здорового блиску. Та головне тут – не перестаратися, адже інакше можна досягти зовсім протилежного ефекту від бажаного.

Зважайте на те, що сухий шампунь не призначається для регулярного використання, а скоріше є крайнім засобом на випадок, коли помити голову часу катастрофічно не виглядає.