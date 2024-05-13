Если вы не хотите, чтобы ваш урожай был испорчен из-за нашествия вредителей, тогда вам нужно заранее подумать о том, как защитить свои растения. Для этого нужно узнать о нескольких простых, но эффективных средствах.

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Как защитить урожай от вредителей

Немало огородников пытаются ограничить количество химических средств, которые они используют у себя на огороде. И если вы относитесь к ним, вы можете легко изготовить натуральный и экологически чистый заменитель самостоятельно. Все, что вам нужно – так это несколько простых ингредиентов и ведро.

В последнем смешайте 1 литр золы, пачку молотой корицы и один стакан табачной пыли. Эти компоненты нужно очень тщательно перемешать, и после этого рассыпать по грядкам моркови и свеклы.

Этот способ может сначала показаться необычным, однако на самом деле вы получите двойную пользу – и подкормите свои растения, и отпугнете насекомых специфическим и достаточно сильным запахом.



Морковь можно защитить от вредителей / Фото Pexels

И, оказывается, муравьи также не любят этих запахов, поэтому они, скорее всего, покинут ваш огород. То же самое касается и долгоносиков. А после обработки смесью вам нужно аккуратно разрыхлить землю между грядками с помощью маленьких грабелек.

Если же вам не нравится идея с использованием сухого средства, вы можете приготовить специальный раствор для опрыскивания или полива грядок. Для этого разведите ту же смесь в 3 литрах воды, а затем процедите и обработайте грядки с опрыскивателем.