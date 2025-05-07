Рис будет оставаться свежим годами: нужно положить в него всего одну безделушку

Рис – это чрезвычайно популярная крупа, и недаром: обычно она долго хранится и подходит для приготовления множества разнообразных блюд, и соленых, и сладких.

Возможно, вам приходилось видеть, как в рисе появляется плесень или даже нежелательные насекомые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Все это может привести к тому, что крупу придется выбросить преждевременно.

Интересно Лучшие места для посадки роз: будут цвести целый сезон

Что добавить в рис, чтобы он не портился?

К сожалению, с наступлением весны приходит не только тепло, но и повышенная влажность – а в шкафах она особенно опасна. Кроме того, что в крупах может появиться плесень, она также привлекает и различных вредителей – в частности моль и жучков, что поселяются в запасах риса.

И защитить продукты от такого нашествия очень важно, ведь употреблять рис, в котором побывали жучки может быть опасно для здоровья. Кроме того, даже небольшое количество насекомых может достаточно быстро захватить целый мешок крупы, и в конце концов его придется просто выбросить.

К счастью, есть один дешевый и чрезвычайно эффективный способ, который поможет защитить свои запасы круп. И для того, чтобы его использовать, вам даже не придется ничего покупать. Ведь, скорее всего, нужное средство есть у вас дома. И это – ни что иное, как лавровый лист.



Рис нужно защитить от насекомых / Фото Pexels

Использовать его для защиты круп чрезвычайно просто – нужно только положить несколько листочков в банку с рисом. Дело в том, что лавровый лист имеет сильный и специфический запах, который будет отпугивать различных насекомых. Кроме того, он содержит эвгенол, к которому насекомые чувствительны. Он действует, как природный репеллент от насекомых и делает рис непривлекательным для различных вредителей.

Кстати, лавровый лист, как утверждают эзотерики, имеет также и магические свойства. Ранее мы рассказывали, где его положить, чтобы привлечь богатство в дом.

Кроме того, эвгенол – это вещество, что также имеет противогрибковые свойства, а значит, может уменьшить влажность воздуха и создать среду, неблагоприятную для роста плесени.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кстати, метод с лавровым листом можно применять не только с рисом, но и с другими крупами, а также мукой и макаронными изделиями. С лавровым листом рис может оставаться свежим вплоть до двух лет.