Шпаки атакуют: что делать, чтобы сохранить урожай вишни
- Шпаки угрожают урожаю вишни, но его можно защитить с помощью специальных сеток, визуальных отпугивателей, аудио-отпугивателей и своевременного сбора плодов.
- Не рекомендуется использовать химические вещества, оставлять спелые плоды на дереве или полагаться на один метод защиты.
Вишня – любимый деликатес не только людей, но и птиц, особенно скворцов. Как только ягоды начинают созревать, скворцы собираются в стаи и безжалостно "зачищают" ветки буквально за несколько часов.
Делать, чтобы сохранить урожай вишни – расскажет 24 Канал.
Смотрите также Муравьи даже не приблизятся к цветам и овощам: обработайте растения копеечным средством
Защитная сетка – самый надежный барьер
Натягивание специальной птичьей сетки – это один из самых эффективных способов. Сетку следует закрепить плотно, чтобы птицы не могли попасть внутрь дерева или застрять. Она должна быть с мелкими отверстиями, но достаточно легкой, чтобы не повредить ветви.
Совет: используйте сетку черного или зеленого цвета – она менее заметна для глаза, но хорошо отпугивает скворцов.
Визуальные отпугиватели: просто, дешево и эффективно
- CD-диски или зеркальные ленты – солнечный свет, отражаясь, раздражает зрение птиц.
- Яркие пакеты, фольга или блестящие ленты – они шумят и колеблются от ветра.
- Чучела или резиновые хищники – муляжи сов, ястребов, а также подвижные фигуры с глазами эффективно работают, если их периодически перемещать.
Как защитить вишню от скворцов / Фото Unsplash
Аудио-отпугивание
Существуют устройства, которые транслируют звуки хищных птиц или тревожные крики скворцов. Это заставляет птиц держаться подальше. Также можно попробовать временно включать громкую музыку или звонкие звуки в саду.
Кстати, найти специальные отпугиватели по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.
Чего не стоит делать
- Не используйте химические вещества или токсины – это опасно для окружающей среды, детей и домашних животных.
- Не оставляйте спелые плоды долго на дереве – они привлекают птиц. Собирайте урожай вовремя.
- Не полагайтесь только на один метод – комбинируйте несколько способов для лучшего эффекта.
Ранее мы писали о различных безопасных методах отпугивания птиц от дома. Для этого вам также понадобятся специальные отпугиватели, акустические методы и физические барьеры.
Как вы видите, защитить вишню от скворцов – вполне реально. Лучше всего действуют комбинированные методы: сетка + отпугиватели + аккуратный уход. А еще – не забывайте оставлять немного вишен для птиц в уголке сада. Так вы сохраните баланс с природой и дадите шанс всем насладиться летом.