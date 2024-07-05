Ментоловый чай и мокрая простыня: 5 лайфхаков, которые помогут заснуть в жару

На следующей неделе Украину накроет сильная жара. Температура воздуха достигнет +37 градусов, а на юге, востоке и в некоторых центральных областях может быть до +40 градусов. В такое время сложно находиться в дневное время, а вечером невозможно заснуть. Однако есть несколько лайфхаков, которые вам помогут.

Чтобы в условиях экстремальной температуры и отключения энергии вы смогли полноценно отдохнуть и уснуть, рекомендуем применить один из методов, которые помогут сохранить прохладу.

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Подушка из морозилки

Такой метод может показаться несколько странным, но он действительно помогает. Поместите подушку в пакет и отправьте на 10 минут в морозилку. Если подушка очень объемная – заморозьте только наволочку. Быстрое размораживание создаст эффект прохлады, поэтому вы сможете быстрее заснуть.

Мокрые простыни

Намочите в воде большую простыню или банное полотенце, но не отжимайте до сухости. Она должна быть увлажненной, но не мокрой. Тогда повесьте простынь возле открытого окна, а ночной сквозняк будет разносить по комнате охлажденный воздух. Когда она просохнет, можно из пульверизатора распылить водой.



На увлажненной простыне будет легче заснуть / Фото Pexels

Лед перед вентилятором

Этот лайфхак подойдет в том случае, если дома есть свет. Наполните миску расколотым льдом и поставьте его перед вентилятором. Потоки воздуха разнесут холод по всей комнате. Только не забудьте перед сном выключить устройство.

Чай из ментола

Ментоловый чай активизирует белковые сенсорные рецепторы во рту, которые заставят вас почувствовать холод. Выпейте перед сном стакан холодного чая с мятой или ментолом и вы быстрее заснете, поскольку температура воздуха снизится.

Вентилятор и кондиционер

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

С помощью вентилятора и кондиционера можно охладить помещение за несколько минут. Для этого включите кондиционер и вентилятор, потоки воздуха последнего направив в комнату. Такая усиленная циркуляция быстрее охладит помещение.