Эти 3 вещи в шкафу могут притянуть бедность: время их выбросить

Некоторые вещи в шкафу могут быть более опасными для вашего финансового положения, чем вы представляете. И лучше избавиться от них сразу же.

Эзотерики убеждены, что одежда имеет свою энергетику, и иногда она может притягивать неудачи и даже бедность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И единственный способ избавиться от этого влияния – выложить одежду из гардероба.

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Старая и грязная одежда

Если вы уже износили одежду до дыр, или же она давно нуждается в химчистке, хранить ее среди остальной своей одежды – это далеко не лучшая идея, ведь она несет в себе застоявшуюся энергию. Такие вещи символизируют упадок и неуважение к себе, а на уровне энергетики это может притянуть недостаток не только денег, но и различных возможностей.

Одежда "на потом"

Многие люди не могут выбросить вещи, которые им уже слишком маленькие – все надеются, что когда-то похудеют, чтобы носить их снова. Или же наоборот – покупают вещи на вырост, ожидая, пока они начнут подходить.

Оба подхода опасны, ведь хранение такой одежды символизирует отказ жить в настоящем и создает энергетический застой. Так вы наполняете пространство ожиданием, а не достатком. Через такую одежду вроде бы можно потерять немало хороших возможностей.



Не стоит хранить одежду, что не подходит / Фото Pexels

Вещи, что имеют негативную историю

Если у вас есть одежда, связана с неприятными и негативными периодами жизни – одежда из предыдущих несчастливых отношений, или та, которая ассоциируется только с неприятностями, лучше не хранить ее, а просто выбросить, или отдать кому-то.

Негативная энергетика, что все еще сохраняется на вещах, может повлиять и на ваше финансовое положение.