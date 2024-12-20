Приметы утверждают, что некоторыми вещами нельзя хвастаться, чтобы не привлечь к себе беду, сообщает 24 Канал. И лучше запомнить их до того, как вы успеете допустить ошибку.

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Старые фотографии

Фотографии – это то, что может хранить энергетику человека в течение многих лет. И посторонний человек может передать свою энергетику на фотографию, и вы никогда не знаете, каким будет это влияние – хорошим или плохим.

Цветы

Комнатные растения у вас дома могут не только украшать интерьер, но и очищать ваше пространство. Они могут также и реагировать на чужих людей и могут даже завянуть, если человек с плохими намерениями будет на них смотреть.

Именно поэтому эзотерики не советуют акцентировать внимание гостей на комнатных растениях.



Цветами хвастаться не стоит / Фото Pexels

Подробности карьерного роста

Гордиться своей работой – это прекрасно, а если вы трудолюбивый человек, тогда вы однозначно заслуживаете признания своих усилий. Впрочем, рассказывать подробности своего продвижения на работе стоит только семье и самым близким друзьям.

А вот если человек с плохими намерениями узнает о ваших планах и надеждах, это может привести к нежелательному результату.

Деньги

Точно нельзя показывать гостям свои сбережения, банковские карты и документы – это может привлечь бедность и ухудшить ваше финансовое положение.

Ювелирные украшения

Украшения из драгоценных металлов – это то, что может впитывать в себя энергетику не только владельца, но и чужих людей. И хвастаться шкатулкой, полной украшений – это не лучшая идея, ведь так вы можете навлечь на себя негатив. Поэтому эзотерики предупреждают, что с этим стоит быть осторожными.