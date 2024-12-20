Прикмети стверджують, що деякими речами не можна хвалитися, аби не притягнути до себе біду, повідомляє 24 Канал. І краще запам'ятати їх до того, як ви встигнете припуститися помилки.

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Старі фотографії

Фотографії – це те, що може зберігати енергетику людини протягом багатьох років. І стороння людина може передати свою енергетику на світлину, і ви ніколи не знаєте, яким буде цей вплив – добрим чи поганим.

Квіти

Кімнатні рослини у вас вдома можуть не тільки прикрашати інтер'єр, але й очищувати ваш простір. Вони можуть також і реагувати на чужих людей та можуть навіть зів'янути, якщо людина з поганими намірами буде на них дивитися.

Саме тому езотерики не радять акцентувати увагу гостей на кімнатних рослинах.



Квітами хвалитися не варто / Фото Pexels

Подробиці кар'єрного зростання

Пишатися своєю роботою – це чудово, а якщо ви працьовита людина, тоді ви однозначно заслуговуєте на визнання своїх зусиль. Втім, розповідати подробиці свого просування на роботі варто тільки родині та найближчим друзям.

А ось якщо людина з поганими намірами дізнається про ваші плани та сподівання, це може призвести до небажаного результату.

Гроші

Точно не можна показувати гостям свої заощадження, банківські картки та документи – це може притягнути бідність та погіршити ваше фінансове становище.

Ювелірні прикраси

Прикраси з дорогоцінних металів – це те, що може вбирати в себе енергетику не тільки власника, але й чужих людей. І хвалитися скринькою, повною прикрас – це не найкраща ідея, адже так ви можете накликати на себе негатив. Тож езотерики попереджають, що з цим варто бути обережними.