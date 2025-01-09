Целебный аромат и не только: зачем ставить эвкалиптовые веточки в ванну

Большинство из нас даже не задумываются над тем, какие полезные свойства имеет эвкалипт и почему его вообще стоит держать дома. Оказывается, растение имеет замечательное релаксирующее воздействие для тела и является прекрасным декоративным элементом.

Эвкалиптовое растение полезно держать в доме, чтобы придать комнате естественной свежести и уютной атмосферы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Почему эвкалипт надо ставить в ванной комнате

Целебный запах

Веточки эвкалипта способны интенсивно выделять в воздух свои эфирные масла. Это происходит именно в ванной благодаря тому, что пар начинает активизировать и усиливать выделение ароматических веществ. Запах эвкалипта способен расслаблять, снижать стресс, тревожность и наполнять пространство естественным свежим запахом.



Эвкалипт имеет целебный запах / Фото Pexels

Польза для дыхательных путей

Эфирное масло эвкалипта давно славится своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые способны эффективно очищать дыхательные пути. Специалисты говорят, что полезно вдыхать аромат эвкалипта при простуде или аллергии, поскольку он облегчает дыхание. Такой природный ингалятор является полезным для разных возрастных групп – взрослых и детей.

На основе эвкалипта изготавливают много лекарств, которые предназначены для лечения бронхита, простуды, гриппа и тому подобное. Эвкалипт имеет отхаркивающие свойства, которые облегчают отхождение мокроты при заболеваниях верхних дыхательных путей. Именно поэтому эвкалиптовые ветви являются такими полезными для вдыхания.

Стильный декор

Для тех, кто любит красивый интерьер, советуем в вазу поставить эвкалиптовые веточки. Ее можно поставить на тумбу возле ванной, чтобы создать замечательное декорированное пространство.

Ветки эвкалипта можно приобрести в цветочных магазинах или заказать их в декоративных горшках. Эвкалипт является природным средством, который избавляет от тревоги и стресса, успокаивает нервы и расслабляет. Некоторые даже подвешивают ветви эвкалипта над ванной или душевой, поэтому можете прибегнуть даже к такому лайфхаку.