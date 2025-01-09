Цілющий аромат і не тільки: навіщо ставити евкаліптові гілочки у ванну

Більшість з нас навіть не задумуються над тим, які корисні властивості має евкаліпт та чому його взагалі варто тримати вдома. Виявляється, рослина має чудовий релаксуючий вплив для тіла та чудовим декоративним елементом.

Евкаліптову рослину корисно тримати в оселі, щоб надати кімнаті природної свіжості та затишної атмосфери, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Чому евкаліпт треба ставити у ванній кімнаті

Цілющий запах

Гілочки евкаліпта здатні інтенсивно виділяти в повітря свої ефірні олії. Це відбувається саме у ванній завдяки тому, що пара починає активізовувати й посилювати виділення ароматичних речовин. Запах евкаліпту здатен розслаблювати, знижувати стрес, тривожність й наповнювати простір природним свіжим запахом.



Евкаліпт має цілющий запах / Фото Pexels

Користь для дихальних шляхів

Ефірна олія евкаліпта давно славиться своїми протизапальними та антибактеріальними властивостями, які здатні ефективно очищати дихальні шляхи. Фахівці кажуть, що корисно вдихати аромат евкаліпта при застуді чи алергії, оскільки він полегшує дихання. Такий природний інгалятор є корисним для різних вікових груп – дорослих та дітей.

На основі евкаліпта виготовляють багато ліків, які призначені для лікування бронхіту, застуди, грипу тощо. Евкаліпт має відхаркуючі властивості, які полегшують відходження мокротиння під час захворювань верхніх дихальних шляхів. Саме тому евкаліптові гілки є такими корисними для вдихання.

Стильний декор

Для тих, хто любить красивий інтер’єр, радимо у вазу поставити евкаліптові гілочки. Її можна поставити на тумбу біля ванної, щоб створити чудовий декорований простір.

Гілки евкаліпта можна придбати у квіткових магазинах чи замовити їх в декоративних горщиках. Евкаліпт є природним засобом, який позбавляє від тривоги та стресу, заспокоює нерви та розслабляє. Дехто навіть підвішує гілки евкаліпта над ванною чи душовою, тому можете вдатися навіть до такого лайфхаку.