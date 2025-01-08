Цвітіння рослин взимку притуплюється через надмірний полив чи нестачу світла, пише 24 Канал з посиланням на GB News. Та навіть в холодну й темну пору відновити пишне цвітіння орхідей можливо, треба лише звернути увагу на кілька основних моментів, які покращать ріст орхідеї фаленопсис.

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Температура повітря

У зимову пору важливо підтримувати температуру у квартирі чи будинку, яка не перевищуватиме 16 °C, оскільки орхідеї нижчу температуру переносять погано й можуть відчути стрес, після якого перестануть цвісти.

Якщо температура є вищою за 26 °C, то рослини почнуть випускати нове листя й коріння, але затримають цвітіння. Важливо, щоб в будинку завжди була однакова температура, бо орхідеї погано переносять різні коливання. Температура нижче 10 °C може викликати в орхідей травму від холоду.



Взимку треба слідкувати за температурою повітря орхідеї / Фото Pexels

Освітлення

Щоб орхідеї добре росли, варто подбати про освітлення. В ідеалі вазон повинен отримувати 8 годин природного світла кожного дня. Тримати орхідеї треба на боці світла, тоді й бутони будуть тягнутися до сонячного проміння й розкриються одне за одним.

Полив

Треба слідкувати за тим, щоб орхідеї були зволоженими, але поливати їх занадто часто не варто, бо це може лише нашкодити рослинам. Садівники кажуть, що час від часу треба перевіряти, чи не висихає коріння між поливами.

Та якщо орхідею перезволожити, то її коріння почне гнити. Якщо помітите на горщику плісняву, то добре вимийте його, щоб вона не розповсюджувалася й не заражувала ще більше рослину.