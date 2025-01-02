Якщо ж після кількох місяців цвітіння квіти почнуть в’янути та обпадати, то це не означає, що рослина не зацвіте ще раз, пише 24 Канал з посиланням на GBNews. Треба лише знати, де саме зберігати квіти.

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Королівське садівниче товариство з Великої Британії каже, що деякі орхідеї важко змусити цвісти більше, ніж один раз, але є один трюк, який допоможе досягнути більшого цвітіння.

Важливо розуміти, що у квартирі нічна температура є нижчою за денну. Зниження температури на 5 °C тепла призводить до того, що рослини починають цвісти. Це означає, що переміщення їх у холоднішу кімнату має велике значення для більшості орхідей, які ми вирощуємо в домашніх умовах.

Як правильно обрізати орхідеї

Вже після того, як квіти відцвітуть, стебло орхідеї потрібно обрізати та почекати, коли з’явиться новий квітковий колос. Це саме ідеальний час для обрізки стебла орхідеї, щоб дозволити їй регенерувати й підготуватися до повторного цвітіння.



Поради, які допоможуть орхідеї краще цвісти / Фото Pexels

У магазинах продаються кілька видів орхідей. Серед найпопулярніших з них – це фаленопсис, пафіопеділум та ванда. У цих сортах треба видаляти лише квітконос, а цибулину залишати.

Опуклість на стеблі може означати те, що вона є псевдобульбою й зрізати її непотрібно. Листя, що росте зі стебла теж зрізати не варто. Якщо ж колос має коричневий вигляд, то це означає, що він відмирає. У такому випадку треба обрізати стебло біля основи рослини стерильними ножицями.

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Поганий стан листя може сприйматися як зневоднення, але це також може бути ознакою надмірного поливу. Саме він призводить до того, що корені рослини загнивають й це перешкоджає стеблам передавати необхідну рідину листю.

Квіти навколо нижньої частини рослини можуть почати в’янути. Якщо їх видалити, то це стимулюватиме новий ріст. Експерти кажуть, що правильний догляд деяких орхідей призведе до того, що вони зможуть прожити до 15 років й цвістимуть кожних кілька місяців. Найкраще тримати квітку у спальні, оскільки саме в цій кімнаті є більше непрямого світла.