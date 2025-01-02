Если же после нескольких месяцев цветения цветы начнут увядать и опадать, то это не означает, что растение не зацветет еще раз, пишет 24 Канал со ссылкой на GBNews. Надо только знать, где именно хранить цветы.

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Королевское садоводческое общество из Великобритании говорит, что некоторые орхидеи трудно заставить цвести больше, чем один раз, но есть один трюк, который поможет достичь большего цветения.

Важно понимать, что в квартире ночная температура ниже дневной. Снижение температуры на 5 °C тепла приводит к тому, что растения начинают цвести. Это означает, что перемещение их в холодную комнату имеет большое значение для большинства орхидей, которые мы выращиваем в домашних условиях.

Как правильно обрезать орхидеи

Уже после того, как цветы отцветут, стебель орхидеи нужно обрезать и подождать, когда появится новый цветочный колос. Это самое идеальное время для обрезки стебля орхидеи, чтобы позволить ей регенерировать и подготовиться к повторному цветению.



Советы, которые помогут орхидеи лучше цвести / Фото Pexels

В магазинах продаются несколько видов орхидей. Среди самых популярных из них – это фаленопсис, пафиопедилум и ванда. В этих сортах надо удалять только цветонос, а луковицу оставлять.

Выпуклость на стебле может означать то, что она является псевдобульбой и срезать ее не нужно. Листья, растущие со стебля тоже срезать не стоит. Если же колос имеет коричневый вид, то это означает, что он отмирает. В таком случае надо обрезать стебель у основания растения стерильными ножницами.

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Плохое состояние листьев может восприниматься как обезвоживание, но это также может быть признаком чрезмерного полива. Именно он приводит к тому, что корни растения загнивают и это препятствует стеблям передавать необходимую жидкость листьям.

Цветы вокруг нижней части растения могут начать увядать. Если их удалить, то это будет стимулировать новый рост. Эксперты говорят, что правильный уход некоторых орхидей приведет к тому, что они смогут прожить до 15 лет и будут цвести каждые несколько месяцев. Лучше всего держать цветок в спальне, поскольку именно в этой комнате есть больше непрямого света.