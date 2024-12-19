Черные и зеленые оливки могут показаться невероятно похожими во всем, кроме цвета, сообщает 24 Канал. Но и вкус у них отличается, а почему – знают совсем не все.

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Как отличить маслину от оливки

На самом деле оливки и маслины – это плоды с одного дерева, оливы. Впрочем, несмотря на то, что они солено-пряные, на самом деле технически они считаются фруктами. А оливка от маслины отличается только сроком созревания. И зеленая – это недозрелая, а черная – спелая.

Кроме того, процесс обработки маслин и оливок значительно отличается. Зеленые оливки сначала вымачивают в щелочном растворе и подвергают ферментации перед консервированием в солевом растворе. А вот черные оливки, что уже созрели, консервируют сразу же, пропуская этап с ферментацией.

Из-за этого отличается и вкус: зеленые оливки более горькие, а вот черные – более мягкие и маслянистые. Зеленые также часто бывают более солеными, но на это уже влияет способ их консервирования и маринования.



Маслины и оливки существенно отличаются / Фото Pexels

Кстати, другое отличие маслин от оливок: их красят. Впрочем, бояться глюконата железа, которым оливки "чернят", не стоит. Его используют как краситель, но на самом деле он обладает лечебными свойствами и может поднимать уровень гемоглобина.

Какие оливки полезнее?

По питательной ценности зеленые оливки содержат больше натрия, витамина Е, калорий и жира. Кроме того, в зеленых оливках часто можно найти начинку, что делает их только более калорийными. Зато маслины содержат больше железа.

Кроме того, и маслины, и оливки снижают уровень сахара в крови и улучшают мозговое кровообращение.