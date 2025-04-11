Идеальные композиции из ивы: 3 варианта, которые можно собрать дома

Освящение вербы – это важная традиция на Вербную неделю. И несмотря на то, что веточки можно купить, многие любят составлять свои композиции. Ведь именно они будут храниться в доме как оберег в течение целого года.

Вербовые веточки освящают в церкви на Вербное воскресенье – немало людей верят, что они чудодейственные и могут оберегать от болезней и бед, сообщает 24 Канал. И обычные веточки можно дополнить различными способами – в частности, добавить несколько других растений и аксессуаров.

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Разноцветная ива

Вербовые веточки можно покрасить в разные цвета, чтобы они выделялись на фоне других. Кроме того, композицию можно легко дополнить красивыми лентами, кружевом и пасхальными яйцами.

А элегантное перо в тон к веточкам ивы дополнит букет. К тому же иву можно украсить экзотическими цветами.

Композиция из ивы / Фото из Instagram

Колоски и птички

Если в композиции из ивы вы хотите сохранить ее натуральный цвет, его можно подчеркнуть с помощью колосков и сухоцветов. Кроме того, к интересно раскрашенным писанкам, что крепят на лентах букета, можно добавить еще маленьких деревянных птичек разных цветов.

Ивовый букет с птичками / Фото из Instagram

Цветы и лекарственные травы

Издавна украинцы верили, что ивовый букет – это оберег, что нужно хранить возле икон. И поэтому святили не только вербу, но и некоторые лекарственные и душистые травы. И если добавить их к веточкам, это не только усилит действие ивы, но и украсит композицию.

Вербовые веточки с цветами / Фото из Instagram