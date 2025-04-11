Ідеальні композиції з верби: 3 варіанти, що можна зібрати вдома

Освячення верби – це важлива традиція на Вербний тиждень. І попри те, що гілочки можна купити, чимало людей полюбляють складати свої композиції. Адже саме вони будуть зберігатися в домі як оберіг протягом цілого року.

Вербові гілочки освячують у церкві на Вербну неділю – чимало людей вірять, що вони чудодійні та можуть оберігати від хвороб та лиха, повідомляє 24 Канал. Та звичайні гілочки можна доповнити у різні способи – зокрема, додати кілька інших рослин та аксесуарів.

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Різноколірна верба

Вербові гілочки можна пофарбувати у різні кольори, аби вони виділялися на тлі інших. Окрім того, композицію можна легко доповнити красивими стрічками, мереживом та крашанками.

А елегантне перо в тон до гілочок верби доповнить букет. До того ж вербу можна прикрасити екзотичними квітами.

Композиція з верби / Фото з Instagram

Колоски та пташки

Якщо у композиції з верби ви хочете зберегти її натуральний колір, його можна підкреслити за допомогою колосків та сухоцвітів. Окрім того, до цікаво розфарбованих писанок, що кріплять на стрічках букета, можна додати ще маленьких дерев'яних пташок різних кольорів.

Вербовий букет з пташками / Фото з Instagram

Квіти та лікарські трави

Здавна українці вірили, що вербовий букет – це оберіг, що потрібно зберігати біля ікон. І тому святили не тільки вербу, але й деякі лікарські та запашні трави. І якщо додати їх до гілочок, це не тільки посилить дію верби, але й прикрасить композицію.

Вербові гілочки з квітами / Фото з Instagram