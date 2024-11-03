Даже когда лето заканчивается, это вовсе не значит, что вы должны попрощаться с хорошим цветением цветов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Осень все еще может предоставить некоторые невероятные возможности для вашего сада.

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Тысячелистник папоротникообразный

Это растение очень простое в уходе и имеет долговечные золотистые цветы, начинающие цветение рано весной, а заканчивают поздней осенью. Кроме того, растение также имеет серебристо-зеленые текстурированные листья, что может добавить ей привлекательности.

Еще одно преимущество цветка – его можно засушить на зиму для создания многих интересных композиций.

Золотарник

Это растение имеет потрясающие желтые цветы, которые растут на изогнутых длинных стеблях. Она может обеспечить ваш сад обильным цветением и хорошо противостоит вредителям и различным болезням в саду.

Кроме того, она распространяется не очень сильно, и не вызывает аллергии.

Иссоп

Это растение обильно цветет с середины или конца лета и до поздней осени. Она может привлекать немало пчел и бабочек, и дает прекрасный цвет от пурпурного до лавандово-розового цвета.

Растение прекрасно переносит и жару, и низкую температуру. Кроме того, оно прекрасно сохраняется в букетах и легко заполнит дом приятным ароматом.

Астра

Конечно же, этот цветок должен занимать центральное место в любом осеннем саду, ведь может порадовать глаз эффектным разноцветным цветением. Кроме того, нектар этих растений является важным источником пищи для многих бабочек. А большое количество мелких цветов идеально подходит для дополнения осенних букетов.



Астра цветет осенью очень долго / Фото Pexels

Шалфей мексиканский

Этот шалфей цветет осенью и дает невероятные фиолетовые цветы в ярких лаймово-зеленых чашечках. Он может привлекать пчел и бабочек, и даже после исчезновения цветов выглядит привлекательно и интересно. Стебли растения можно легко включить во многие цветочные композиции и дополнить ими букеты.