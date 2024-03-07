Конечно, вам хочется максимально украсить свой сад – и не только красивыми плодовыми деревьями, а и цветами. Впрочем, очень важно подобрать такие их виды, что будут не только красиво выглядеть, но и могут выдержать густую тень.

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Папоротник

Папоротник – это то растение, что может расти и в полутени, и в полной тени. А вот на открытом пространстве он может подарить вам пышную роскошную зелень в тени любого дерева. И к тому же вы можете найти папоротник даже на самый привередливый вкус: он различается в цвете, формах и размерах, так что вы точно подыщете идеальный вариант для себя.

Еще один плюс папоротника – он достаточно неприхотлив в уходе, теневынослив. Также это многолетнее растение будет хорошо себя чувствовать и в условиях пятнистого освещения, а глубокая корневая система поможет конкурировать за воду и питательные вещества. Такое растение также может выдерживать значительные колебания во влажности и качестве почвы.



Папоротник идеален для тенистых садов / Фото Pexels

Хоста

Хоста – это то растение, которое также будет хорошо цвести в условиях частичной и полной тени. И эти цветки также привлекают опылителей, поэтому выращивание этого цветка может быть отличным решением для сложных садовых участков.

Хоста может адаптироваться и к сухой почве, и к тяжелой тени, поэтому она является фаворитом у многих садоводов.

Коралловые колокольчики

Это растение требует немного больше света, чем те, что уже были упомянуты выше. Но его среди других отличает также достаточно длительное время цветения. И для того, чтобы получить потрясающие листья и цвет, подумайте о том, чтобы высадить это растение у себя в саду. Оно идеально подойдет для клумб вокруг деревьев, а тень на самом деле только усиливает яркий цвет листьев кораллового колокольчика.

Растения эти ценят прежде всего за широкий спектр цветов – оттенки темно-зеленого, фиолетового, оранжевого, бронзового и ярко-салатового.

Орлики

Еще одно название этого цветка – аквилегия. Ее больше всего привлекают участки на солнце и в полутени, и она может привлекать опылителей. Особенно красиво цветы выглядят, когда растут в тенистых лесных районах. Если вы посадите их вокруг дерева, вам легко удастся создать незабываемый и уникальный дизайн сада.

Аквилегия также известна своими привлекательными листьями – они напоминают папоротник; кроме того, причудливые и необычные цветы придадут особую атмосферу любой клумбе.

Аюга

Этот цветок будет хорошо расти и в тени, и на солнце, а также он имеет вечнозеленые листья. Аюга – это низкорослое почвопокровное растение, идеально подходит для тени больших деревьев, где другим растениям приходится бороться за выживание.

Впрочем, учитывайте то, что несмотря на простоту в выращивании, аюга может быстро захватить территорию. Но есть в этом и плюсы – это же растение будет подавлять сорняки вокруг.