Уже наступил март – первый месяц весны и активных посадочных работ, сообщает 24 Канал. А это значит, что уже немало овощей, зелени и цветов можно высаживать в открытый грунт.

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Вербена

Это – совсем неприхотливое растение, что будет цвести с весны и до самых заморозков. Обычно предусмотрительные садоводы высевают семена уже в марте, а через две недели наслаждаются первыми ростками. Учтите, что растение любит пространство, поэтому между саженцами нужно оставлять 25 – 30 сантиметров почвы.

Львиный зев

Высевать растение можно сразу в открытый грунт, как только вы заметите, что он прогрелся. Но для того, чтобы получить рассаду даже раньше, в марте вы можете высеять семена в горшки. Стоит перемешать их с песком, а после этого присыпать землей и полить водой.

Уже через десяток дней вы заметите первые ростки. Цвести львиный зев будет с июня и до самого ноября.

Лаванда

Посадку лаванды в открытый грунт советуют проводить тогда, когда вы убедитесь, что весенние заморозки уже полностью прошли, ведь растение любит тепло и солнце. Учитывайте, что иметь лаванду у себя на участке очень полезно – своим запахом она легко отпугнет мух, комаров, моль и других вредителей. Часто ее сажают под окнами дома или гостиной, ведь цветет она долго – до конца октября.



Лаванду можно сажать в марте / Фото Pexels

Петуния

Чаще всего это растение выращивают в горшках, но и в саду оно будет выглядеть органично. Семена высевают поверхностно, а уже через неделю-две вы заметите первые листочки. Пересаживайте в открытый грунт сразу же после того, как отступят весенние заморозки.

Эхинацея

Это полезное растение, что хорошо подходит в чае и привлекает пчел на участок, нужно успеть посадить в первой половине марта – иначе уже будет слишком поздно. Эхинацеи вырастают высокими, и в течение целого лета будут радовать вас приятным розовым цветением.

Тюльпаны

Обычно эти приятные красивые растения высаживают осенью. Но если прошлой осенью сделать этого вы не успели, еще можно исправить ситуацию – подготовьте луковицы и посадите их прямо в открытый грунт в конце марта.

Дельфиниум

В марте можно высаживать в грунт только однолетний сорт – и он довольно скоро порадует вас высокими соцветиями сине-фиолетовых цветов, которые станут яркими акцентами в любом саду или цветнике.