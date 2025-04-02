Перед тем, как высаживать растения возле розы, чтобы создать пышную и цветущую клумбу, стоит убедиться, что эти цветы хорошо совместимы, сообщает 24 Канал. Ведь есть несколько красивых, однако опасных культур, которые могут погубить даже здоровый и молодой куст.

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Какие растения нельзя сажать возле розы?

Розы – это достаточно капризные растения, и для того, чтобы они ежегодно радовали хорошим цветением, нужно обеспечить им все необходимые условия. В частности позаботиться о том, чтобы соседи были удачными, иначе можно потерять целый розарий.

И опытные садоводы называют перечень культур, которые лучше ни за что не размещать в саду возле кустов роз. Причина заключается в том, что эти растения будут конкурировать с розой за питательные вещества и воду, а также могут переносить опасные болезни и вредителей.

Вот основные растения, которые нельзя высаживать возле розы:

гортензия;

тюльпаны;

георгины;

ландыши;

ирисы;

папоротник.

Садоводы также предупреждают, что не лучше всего чувствуют себя розы и рядом с луковичными культурами. Из этого следует, что категорически запрещено рядом с ними высаживать также лилии.

Но цветение роз зависит не только от удачно выбранных соседей, но и от правильной обрезки – ведь именно она является секретом пышности цветов.



Возле роз нельзя сажать несколько растений / Фото Pexels

Что посадить возле роз?

Но это не значит, что кусты роз должны одиноко стоять среди вашего сада. Существует немало растений, которые идеально впишутся в кусты и даже будут полезными для их роста.