Эти цветы нужно посадить до Пасхи: успейте это сделать
- Перед Пасхой рекомендуется сажать шалфей, лаванду, бархатцы, космею и циннии, чтобы они цвели летом.
- Цветы лучше сажать в апреле из-за повышения температуры, выбирая солнечные участки и увлажненную почву.
- Кроме указанных цветов, в апреле можно высаживать астры, георгины, маргаритки, пионы, хризантемы и ирисы для длительного цветения.
Пасха считается одним из важнейших праздников в религиозном календаре, поэтому христиане стараются до Пасхи сделать все важные дела: убрать дом, побелить деревья или посадить овощи и цветы. За несколько дней до Пасхи можно сажать растения, поэтому далее расскажем о разновидностях цветов, которые стоит посадить в апреле.
Чтобы цветы зацвели летом, их нужно посадить в апреле, пишет 24 Канал. Именно этот весенний месяц считается хорошим благодаря прогретой температуре воздуха.
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Какие цветы посадить перед Пасхой
Несмотря на то, что последняя неделя в Украине достаточно холодная, уже со следующей недели начнется потепление, которое и будет способствовать высадке растений в открытый грунт.
Шалфей
Сажать шалфей нужно в увлажненную почву на солнечном участке. Цветы будут пахнуть все лето по всей территории, поскольку имеют хороший запах, который тянется шлейфом.
К слову! Некоторые овощи могут хорошо расти в тени или полутени и быть даже вкуснее и нежнее, чем на солнце. Больше об этом читайте в нашем материале.
Лаванда
Садоводы советуют сажать лаванду на хорошо освещенном участке, поскольку растение очень любит тепло и солнце. В теплый сезон цветок порадует невероятным запах и видом.
Бархатцы
Цветы не являются прихотливыми в уходе и прекрасно растут до глубокой осени. Советуем их посеять в дерновую почву на солнечном участке. Это поможет им быстрее вырасти и обильно цвести.
Бархатцы можно сажать в апреле / Фото Pexels
Космея
Эти цветы напоминают ромашку, но имеют разные цвета. Цветок обильно цветет и станет прекрасным украшением для вашего сада. Сеять семена рекомендуется на солнечном участке в хорошо дренированной почве.
Циннии
Яркие цветы любят хорошо увлажненную и питательную почву. Подкармливать цветы можно только в случае, если не плодородная земля. За цветами после посадки придется некоторое время присмотреть, поскольку они не любят засухи.
Чтобы клумба цвела долго и ярко, в апреле можно сажать астры, георгины, маргаритки, пионы, хризантемы и ирисы.