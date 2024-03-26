Для могил обычно выбирают неприхотливые растения. Ведь они не требуют частого ухода.

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Как выбрать цветы для кладбища

Для посадки на кладбище лучше всего подходят цветы неприхотливые, которые не требуют частого полива и цветут все лето. Также очень важно учитывать:

  • Состав и качество почвы. Обычно на кладбище она глинистая или песчаная. В первой вода будет застаиваться, а в песке – ее для растений будет недостаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.
  • Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше там сажать засухоустойчивые растения.
  • Освещенность участка. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что легко обходиться без хорошего освещения.
  • Лучше избегать высадки очень редких цветов, ведь некоторые люди их могут просто сорвать.
  • Растение должно украшать могилу и цвести или быть зеленым как можно дольше.

Красивые и неприхотливые: какие цветы посадить на могиле – секреты выбора
На кладбище высаживают неприхотливые растения / Фото Unsplash

Что посадить возле могилы

Для глинистой почвы рекомендуют выбирать растения, которые переносят влажность и имеют хорошую дренажную способность, в частности:

  • ландыши,
  • ирисы,
  • астильбы.

Для песчаного грунта подходят растения, которые хорошо переносят сухость и недостаток влаги:

  • гортензия,
  • лаванда,
  • розмарин.

Для супесчаного грунта, который сочетает глинистый и песчаный, подойдут:

  • георгины,
  • анютины глазки,
  • пионы.

Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.

Для высадки на солнце рекомендуют выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например:

  • маргаритки,
  • герань,
  • подсолнечник.

В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях недостатка солнечного света:

  • фиалки,
  • хосты,
  • астильбы.

Красивые и неприхотливые: какие цветы посадить на могиле – секреты выбора
При выборе растений надо учитывать много факторов / Фото Unsplash

Чаще всего возле памятников высаживают ковровые растения, которые плотно покрывают почву, предотвращая рост сорняков и снижая эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, однако создают привлекательный вид. Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах:

  • барвинок,
  • седум,
  • вербейник монетчатый,
  • земляника.

Возле могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Большинство отдает предпочтение многолетникам, таким как:

  • тюльпан,
  • нарцисс,
  • незабудка,
  • эхинацея,
  • рудбекия,
  • ландыш,
  • тысячелистник,
  • каменная роза (суккуленты),
  • лаванда,
  • гортензия.

Однолетние растения требуют ежегодной пересадки, больше усилий по поливу и уходу. В то же время они цветут обильнее и дольше. Кроме этого, их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на могиле сажают космею, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.