Красивые и неприхотливые: какие цветы посадить на могиле – секреты выбора

Для могил обычно выбирают неприхотливые растения. Ведь они не требуют частого ухода.
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Как выбрать цветы для кладбища
Для посадки на кладбище лучше всего подходят цветы неприхотливые, которые не требуют частого полива и цветут все лето. Также очень важно учитывать:
- Состав и качество почвы. Обычно на кладбище она глинистая или песчаная. В первой вода будет застаиваться, а в песке – ее для растений будет недостаточно. Почвопокровные растения идеально подходят для посадки на кладбище.
- Растение должно быть устойчивым к засухе, морозу и иметь хороший иммунитет к болезням. Учитывая нечастое посещение кладбища, лучше там сажать засухоустойчивые растения.
- Освещенность участка. Нужно определить, что посадить на кладбище на солнце, а что легко обходиться без хорошего освещения.
- Лучше избегать высадки очень редких цветов, ведь некоторые люди их могут просто сорвать.
- Растение должно украшать могилу и цвести или быть зеленым как можно дольше.
На кладбище высаживают неприхотливые растения / Фото Unsplash
Что посадить возле могилы
Для глинистой почвы рекомендуют выбирать растения, которые переносят влажность и имеют хорошую дренажную способность, в частности:
- ландыши,
- ирисы,
- астильбы.
Для песчаного грунта подходят растения, которые хорошо переносят сухость и недостаток влаги:
- гортензия,
- лаванда,
- розмарин.
Для супесчаного грунта, который сочетает глинистый и песчаный, подойдут:
- георгины,
- анютины глазки,
- пионы.
Если почва плодородная, можно посадить розы, лилии, гладиолусы.
Для высадки на солнце рекомендуют выбирать цветы, которые хорошо переносят прямые солнечные лучи и имеют высокую толерантность к жаре, например:
- маргаритки,
- герань,
- подсолнечник.
В тени высаживают цветы, которые хорошо растут в условиях недостатка солнечного света:
- фиалки,
- хосты,
- астильбы.
При выборе растений надо учитывать много факторов / Фото Unsplash
Чаще всего возле памятников высаживают ковровые растения, которые плотно покрывают почву, предотвращая рост сорняков и снижая эрозию. Такие растения обычно не требуют много ухода после высадки, однако создают привлекательный вид. Среди ковровых растений, которые чаще всего высаживают на могилах:
- барвинок,
- седум,
- вербейник монетчатый,
- земляника.
Возле могилы можно сажать как многолетние растения, так и однолетники. Большинство отдает предпочтение многолетникам, таким как:
- тюльпан,
- нарцисс,
- незабудка,
- эхинацея,
- рудбекия,
- ландыш,
- тысячелистник,
- каменная роза (суккуленты),
- лаванда,
- гортензия.
Однолетние растения требуют ежегодной пересадки, больше усилий по поливу и уходу. В то же время они цветут обильнее и дольше. Кроме этого, их можно менять каждый год. Среди однолетних цветов чаще всего на могиле сажают космею, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.