Садоводы обычно не очень любят цветы, которые разрастаются. Кажется, немало дачников имеют укоренившийся страх относительно того, что цветы "убегут" из-под их власти. Впрочем, в таком развитии событий есть немало плюсов – вы получите цветущий сад без практически никаких усилий с вашей стороны.

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Наперстянка бородатая

Неудивительно, что наперстянка обычно возглавляет список любимых самосейных растений для многих садоводов. Это классический садово-полевой цветок, который может вписаться во многие различные дизайны сада, а также красиво смотреться и летом, и весной.

Они могут быть разных цветов, и если вы дадите наперстянкам свободу расти самостоятельно, скоро ваш сад превратится в цветущее поле розово-белого цвета.

Рагворт золотистый

Другое название этого растения – золотая рябница. Это самосейное растение, которое также является многолетним. Она может прекрасно заполнить пустоты между высшими растениями. И несмотря на то, что семена цветка могут интенсивно рассеиваться садом, очень редко его "агрессия" вытесняет другие виды.

Петуния прерия

Иногда садоводы советуют позволить в саду роста и тем растениям, которые некоторые считают "сорняками". Эти растения могут быстро заполнить пустые места в вашем саду и вытеснят вредные экзотические виды. Прекрасно будут расти петунии на солнечных местах.



Петунии могут прекрасно смотреться в саду / Фото Pexels

Морозник

Морозник образует целый куст из цветущих растений и прекрасно растет в хорошо дренированной почве в полутени или на солнце. Он будет радовать глаз не только цветами, но и выразительным, мелко срезанными зелеными листьями – которые являются, кстати, еще и вечнозелеными. Это растение будет добавлять вашему саду эффектности в течение месяцев.

Чубатка белая

Этот цветок имеет крошечные папоротникообразные листья и немало маленьких белых цветов, которые могут иметь и желтый оттенок. Они будут цвести с мая по ноябрь, поэтому посадить такое растение – это отличная идея для любого садовода.