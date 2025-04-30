Посадите перед домом эти 5 цветов: они защищают от зла и бедствий

Предки верили, что цветы, посаженные у забора или прямо под домом, могут защитить дом от различных проблем.

Некоторые цветы, если высадить их возле дома, могут не только украсить его красивым цветением, но и служить мощным оберегом, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит разобраться, что именно сажать возле своего дома в этом году.

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Мальвы

Мальва – это цветок, издавна ассоциируется с украинским домом, песней и древними традициями. Растение считали символом надежды, веры, любви и мудрости. А народные приметы утверждают, что мальва наделена особой магической силой, и может защищать дом от негативной энергии, злых людей и духов.

Барвинок

Предки верили, что барвинок – это тот цветок, который помогает защитить дом от негативной энергии и злых духов. Кроме того, использовали его и как амулет – часто барвинок вплетали в венки, его клали возле караваев и хлеба на празднованиях.

Цветок, как верили, способствовал согласию в семье и оберегал от ссор и скандалов, способствовал супружескому счастью.



Барвинок может защитить дом от беды / Фото Pexels

Ромашка

Эти веселые цветы не только долго цветут и радуют белыми нежными цветами, но и по поверьям могут помешать злым людям переступить порог дома. Верили, что если посадить ромашку под окнами, девушки, живущих в доме, вскоре найдут любовь, а в доме будет царить гармония.

Кстати, удачу и достаток могут привлечь не только цветы. Ранее мы уже рассказывали, какие деревья можно для этого высадить во дворе.

Маки

Верили, что если посадить маки возле дома, дети всегда будут находить дорогу к родительскому дому. Кроме того, эти цветы считались мощными оберегами, что могут защитить дом от зла и невзгод.

Самым сильным защита, по поверьям, был тогда, когда маки стояли в цвету.

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Бархатцы

Эти цветы считаются символом сыновней любви к матери. Кроме того, они также могут символизировать и тепло родительского дома, чистоту отношений, а также благосостояние. Если возле дома посеять бархатцы, любовь никогда не уйдет из дома. И, конечно же, цветы вроде бы могут защищать от злых духов, недоброжелателей, колдунов и сглаза.