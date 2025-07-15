Пышный осенний сад, что по живописности не уступает весеннему или летнему – это мечта многих цветоводов. И воплотить ее достаточно просто: нужно прямо сейчас посадить несколько растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Какие цветы можно посадить в июле?

Циннии

Циннии – это одни из лучших цветов для июльской посадки, ведь они любят тепло и очень быстро растут. Лучше всего они будут прорастать в теплой, хорошо дренированной почве – и при таких условиях порадуют цветением всего за несколько недель.

Эти цветы обожают опылители, и они прекрасно смотрятся в любом саду.

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Настурции

Если вы ищете красивые и уникальные однолетние растения – тогда настурции станут отличным вариантом. Их можно выращивать и на клумбе, и в контейнерах, и вдоль заборов или дорог. Они неплохо растут в бедной почве и после того, как приживутся, требуют минимум ухода.

Бархатцы

Это не только яркие и красивые, но и очень полезные цветы. Очень часто бархатцы высаживают не только в саду, но и на огороде – ведь они своим запахом могут отпугивать немало вредителей, а их лепестки впоследствии становятся прекрасным удобрением.



Бархатцы можно высадить в июле / Фото Pexels

Осенние крокусы

Садоводы советуют высаживать осенние крокусы уже в июле – чтобы до осени у них было время прижиться, а потом раскрыть свое пышное и красивое цветение. Крокусы – это отличный вариант для "оживления" клумб в вашем саду, что могут в это время выглядеть достаточно мрачными.

Космеи

Эти цветы можно смело сажать в июле, ведь они практически созданы для жаркой погоды. Легкие перистые растения прорастают из семян за считанные недели и довольно быстро начинают цвести.

Они прекрасно чувствуют себя в бедной почве при минимальном поливе.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, какие еще цветы можно посадить в бедной и засушливой почве.