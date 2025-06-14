Только высасывают силы из семьи: никогда не сажайте эти 5 деревьев возле дома

Эзотерики верят, что каждое растение имеет свою энергетику, и далеко не всегда она положительная. Поэтому стоит с большой осторожностью относиться к тому, какие растения вы сажаете во дворе.

Предки верили, что некоторые деревья имеют особую энергетику. И несмотря на то, что в лесах или другой природной среде они никому не вредят, они все же могут стать опасными, если дерево высадить слишком близко к дому, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Дуб

Некоторые люди верят, что дуб – это положительное дерево, которое привлекает к себе благосостояние и счастье. Но немало примет указывают и на противоположное – вроде сажать на участке дуб нельзя, ведь это предвещает смерть главы семьи.

Аура этого дерева благосклонна только к здоровым и сильным людям, и поэтому советуют воздержаться от посадки этого дерева на участке.

Береза

В березе по многочисленным поверьям могут поселиться различные духи, что будут вызывать проблемы со здоровьем и мелкие неприятности. И поэтому советуют сажать березу или на окраине участка, или же вообще воздержаться от посадки дерева.



Березы не советуют сажать возле дома / Фото Pexels

Ива

Плакучая ива – это далеко не лучшее дерево для двора. Дерево ассоциируется со скорбью, и некоторые даже верят, что оно может принести в семью грусть и горе. Существует также поверье, что человек, который посадит вербу, вроде бы может умереть в том же году.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие три дерева не пускают в дом зло и беду – стоит посадить их возле дома.

Тополь

Дерево считается опасным из-за своей способности в течение длительного времени накапливать негативную энергию. Впоследствии же она может неожиданно высвободиться и вызвать ссоры и скандалы в семье.

Туя

Приметы также утверждают, что туя – неудачное дерево для дома, если в нем живут незамужние девушки. Вроде туя забирает удачу в любовных делах, и также туи часто называют деревьями скорби и печали, и часто сажают на кладбищах.