Никогда не сажайте эти деревья возле дома: они повредят фундамент

Деревья возле дома могут создать уют и приятную тень, но также они могут быть опасными для вашего жилья. Корни некоторых растений растут быстро и глубоко, и они могут повредить фундамент дома.

Деревья, которые имеют быстрорастущие корни – это совсем не лучшая идея для двора. Они могут легко проникать в фундамент дома и портить его, поэтому нужно дважды подумать перед тем, как сажать их, пишет Real Simple.

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Тополя

Тополя известны своей агрессивной корневой системой, что может проникать даже в самые маленькие трещины в фундаменте в поисках влаги.

Именно из-за разветвленных корней эти деревья не являются лучшим выбором для вашего двора, поэтому учитывайте то, что корни тополей часто в два-три раза превышает высоту дерева и может покрывать очень большую площадь под землей.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Ива

Ива – это очень красивое дерево, и лучше посадить его возле пруда, а не возле дома, ведь она также имеет агрессивную корневую систему. Корни в поисках влаги может проникать в фундамент и в конце концов вызвать серьезные структурные повреждения.

Ивы также очень быстро растут, и их корни расположены близко к поверхности земли, поэтому они также могут повредить и тропинки и покрытия.

Дубы

Корни дуба растут очень быстро, и так же быстро распространяются, расползаясь под фундаментом дома, если они расположены слишком близко. Несмотря на то, что корни дуба растут глубже, чем у ивы, они все еще могут повредить фундамент.

Кроме того, остается также риск падения ветвей.



Дубы нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Ясень

Ясени хорошо приспособлены к различным грунтовым условиям и имеют волокнистые корни, что может оказывать большое давление на фундамент дома. И когда корни ясеня ищут воду, они могут пробиться даже сквозь бетон. Поэтому лучше не сажать эти деревья очень близко домой, ведь и они сами, и их корни могут быстро достигать довольно значительных размеров.

Клены

Клены также могут представлять большую опасность для вашего дома, особенно некоторые виды этого дерева. Например, серебристые клены имеют чрезвычайно инвазивную корневую систему, и растут быстро и близко к поверхности земли.

Поэтому если вы не хотите, чтобы дерево потрескало брусчатку, трубы и фундамент, не стоит сажать его возле дома.