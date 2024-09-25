Ніколи не садіть ці дерева біля дому: вони пошкодять фундамент

Дерева біля дому можуть створити затишок та приємну тінь, але також вони можуть бути небезпечними для вашого житла. Коріння деяких рослин росте швидко і глибоко, і воно може пошкодити фундамент будинку.

Дерева, які мають швидкоросле коріння – це зовсім не найкраща ідея для подвір'я. Воно може легко проникати у фундамент будинку та псувати його, тож потрібно двічі подумати перед тим, як садити їх, пише Real Simple.

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Тополі

Тополі відомі своєю агресивною кореневою системою, що може проникати навіть у найменші тріщини у фундаменті в пошуках вологи.

Саме через розгалужене коріння ці дерева не є найкращим вибором для вашого подвір'я, тож зважайте на те, що коріння тополь часто в два – три рази перевищує висоту дерева і може покривати дуже велику площу під землею.

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Верба

Верба – це дуже красиве дерево, та краще посадити його біля ставка, а не біля дому, адже вона також має агресивну кореневу систему. Коріння в пошуках вологи може проникати у фундамент та зрештою викликати серйозні структурні пошкодження.

Верби також дуже швидко ростуть, і їхнє коріння розташоване близько до поверхні землі, тож воно також може пошкодити і стежки та покриття.

Дуби

Коріння дуба росте дуже швидко, і так само швидко поширюється, розповзаючись під фундаментом дому, якщо воно розташоване надто близько. Попри те, що коріння дуба росте глибше, ніж у верби, воно все ще може пошкодити фундамент.

Окрім того, залишається також ризик падіння гілок.



Дуби не можна садити біля дому / Фото Pexels

Ясен

Ясени добре пристосовані до різних ґрунтових умов та мають волокнисте коріння, що може чинити великий тиск на фундамент дому. І коли коріння ясена шукає воду, воно може пробитися навіть крізь бетон. Тож краще не садити ці дерева дуже близько додому, адже і вони самі, і їхні корені можуть швидко досягати досить значних розмірів.

Клени

Клени також можуть становити неабияку небезпеку для вашого дому, особливо деякі види цього дерева. Наприклад, сріблясті клени мають надзвичайно інвазивну кореневу систему, і ростуть швидко та близько до поверхні землі.

Тож якщо ви не хочете, щоб дерево потріскало бруківку, труби та фундамент, не варто садити його біля дому.