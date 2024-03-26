Вы точно встречали уже немало рекомендаций относительно тех растений, которые стоит или не стоит сажать возле своего дома. Правильно выбранные деревья могут привлечь в дом счастливую энергетику и хорошо повлиять на ваше здоровье. А некоторые даже порадуют полезным урожаем.

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Рябина

Наши предки считали, что рябина – это очень мощный оберег для дома, который может защитить ваше жилье от различных злых сил. Кроме того, это дерево также вроде бы может улучшить ваше настроение и сделать вас более позитивными. А по приметам рябина является символом женского начала и помогает женщинам пережить трудности.

Но есть и несколько других, более объективных причин, которые могут побудить вас посадить рябину возле дома. Дерево может быть хорошим медоносом, что будет привлекать пчел и других насекомых-опылителей. Кроме того, из рябины можно изготавливать варенье, чаи и настойки.

Акация

Акация во дворе – это фактически инвестиция в собственное хорошее здоровье. Чай из акации и мед из этого же дерева могут быть чрезвычайно полезными для здоровья. А аромат может также улучшить настроение.

Кроме того, акация будет полезной и для улучшения качества земли, на которой растет. Также дерево считается символом плодородия.

Калина

Трудно представить украинский двор без калины. Недаром предки воспевали это дерево в народном творчестве, ведь калина несет очень положительную энергетику здоровья, молодости и семейного счастья. Еще также очень полезное дерево для молодоженов и семей с детьми.



Калину можно смело сажать во дворе / Фото Pexels

Груша

Предки считали грушу символом долголетия, материнства и крепкого брака. Кроме того, дерево будет полезным и для вашего ягодного участка, ведь груша может защищать малину, виноград и смородину от гнили и вредителей.

Ольха

Лесники знают ольху как дерево, что может улучшать качество почвы, поэтому его можно использовать для обогащения участков, которые не дают много урожая. Считается ольха и ценным декоративным растением, ведь она имеет очень красивые ажурные листья и сережки.

В приметах ольха относится к тем деревьям, имеющих положительную энергетику – она помогает бороться со стрессом и может забирать на себя негатив человека.

Лиственница

Если вы не хотите сажать во дворе плодовые деревья, а взамен хотите красивое декоративное растение, тогда лиственница может быть идеальным вариантом для вас. Это дерево также считается мощным антистрессом, который помогает восстановить душевные силы. Кроме того, растение также имеет и некоторые лечебные свойства.