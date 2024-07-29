Эти 5 деревьев совсем неприхотливы в уходе: посадите их у себя во дворе

Для того, чтобы двор у вас на даче выглядел действительно уютным, там не обойтись без деревьев. Они подарят вам и тень, и приватность от соседей.

Деревья – это всегда красиво и звучит как замечательная идея, но многие дачники отказываются от посадок из-за того, что эти растения требуют достаточно много ухода. Но если вы нечасто бываете у себя на участке, вы можете посадить такие, которые будут совсем неприхотливыми.

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Японская цветущая вишня

Японская цветущая вишня может не звучать, как дерево, которое почти не требует ухода, но это действительно так! Вам будет достаточно периодически поливать ее, и тогда она будет радовать вас розовыми и белыми цветами. Но даже без цвета выглядит это дерево очень эффектно.

Береза серебристая

Береза серебристая – это лиственное дерево, которое может вырасти достаточно высоким, и за небольшое количество времени. Растение имеет характерную белую кору и зеленые треугольные листья. Лучше всего будет посадить это дерево в прохладных условиях, в не слишком влажном месте. Оно почти не требует ухода.

Магнолия южная

Деревья магнолии обычно известны именно из-за своих больших и ароматных цветов. Они могут вырастать чрезвычайно высокими, прекрасно переносят высокую влажность. Также они могут расти при минимальном уходе со стороны человека – достаточно будет только время от времени ее поливать, чтобы она радовала вас своим цветением каждый год.

Северный сахарный клен

Кленовые листья выглядят чрезвычайно эффектно и летом, и осенью. Клен может не только подарить желаемую приватность, но и создает широкую тень, а листья осенью становится желтым, красным и оранжевым, придавая двору уютного и праздничного вида.



Клен можно посадить во дворе / Фото Pexels

Кипарис

Существует очень много видов кипарисов, поэтому вы можете выбрать тот, что вам больше всего нравится. Большинство видов этого растения сухие к засухе и могут хорошо расти и при ярком солнечном освещении, и в полутени. Дерево может вырасти очень высоким и идеально подходит для создания живой изгороди.