Эти 5 домашних растений выживут и у самых ленивых: они почти не нуждаются в поливе

Домашние цветы могут быть очень красивыми и приятными, но для некоторых людей их выращивание кажется слишком сложным. Впрочем

Если вы хотите украсить свой дом, но не чувствуете в себе сил по-настоящему ухаживать за комнатными растениями, отказываться от идеи сразу не стоит. Вместо этого нужно подобрать такие, которые требуют минимум ухода, пишет Real Simple.

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Змеиное растение

Если вы будете держать это растение дома, вряд ли когда-то столкнетесь с трудностями. Оно может неделями процветать без всякого внимания с вашей стороны. Достаточно будет время от времени поливать его, и оно будет выбрасывать все новые и новые листья.

Потос

Если вы путешественник, уже покупайте потос! Это растение может неделями стоять без полива – стоит только найти для него солнечный участок на подоконнике, и оно будет расти, как на дрожжах. Это комнатное растение очень распространено, и не зря – потому что ее листья смогут украсить любой дом яркими тонами и привлекательной листвой.

Лилия мира

Если вы очень часто проводите время вне дома, нужно позаботиться о приобретении растений, которые это легко переживут. И лилия мира – одно из них. Возможно, когда вы вернетесь из очередной поездки, то даже заметите ее цветение – яркие белые цветы, что цветок может выбросить даже при минимальном уходе.

Монстера

Даже если ухода совсем немного, растение все еще может очень успешно расти и достичь изрядных размеров. Перед отъездом вы можете поставить растение в ванну и буквально обмыть его. Оно оценит влагу и воду и прекрасно будет расти дальше.



Монстера хорошо растет без ухода / Фото Pexels

Китайское вечнозеленое растение

Если у вас дома не очень много освещения, тогда это растение может стать идеальным, ведь оно прекрасно растет и в полутени. Оно выбрасывает много листьев и может украсить любую комнату пышным зеленым цветом с серебряными прожилками.