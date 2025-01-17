Какие дрова горят даже сырыми: важно запастись ими

Дрова это все еще наиболее популярный способ отопления частных домов, и спрос на них очень высок. Но что делать, если дрова не успели полностью просохнуть, а топить дом нужно уже?

К счастью, некоторые породы деревьев неплохо горят даже тогда, когда они еще влажные, сообщает 24 Канал. Впрочем, с этим стоит быть осторожными, ведь слишком частое разжигание влажного дерева может испортить печь или камин.

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Как разжечь печку влажными дровами?

Первое, что нужно запомнить – топить камин сырыми дровами нельзя. Это приведет к тому, что дымоход забьется, а камин перестанет работать. Конечно, дровяные печи лучше приспособлены для сжигания различных пород деревьев, но и в таком случае дымоход может забиться.

Часто зажигать сырые дрова не стоит, но если согреться нужно очень быстро, а все дерево отсырело, можно растопить печь и им. Никогда для этого нельзя использовать специальную жидкость – в доме делать это опасно.

Также нужно с вниманием подойти к выбору древесины. Некоторая в сыром виде гореть не будет вообще – например осина. Она просто начнет плавиться. А вот хвойные деревья могут загореться, но потом быстро потухнуть. Лучше всего же для растопки подходят сырые березовые дрова. Также хорошо разгораются даже свежесрезанные акация и сосна.



Некоторые дрова горят даже сырыми / Фото Pexels

Для разжигания гораздо лучше использовать сухие щепки или веточки, даже если их немного, а уже после этого можно постепенно добавлять влажные дрова. Используйте специальную схему составления дров – из средней части сырой древесины отщипните лучинок и сложите их в виде шалаша. Сверху кладите большие куски, а внутри – мелкие.

Также можно немного посолить дрова – это поможет им разгореться, ведь соль действует как абсорбент и быстро впитывает влагу.

Перед тем, как топить сухими дровами, вы также можете подержать их несколько дней возле печи для просушки – главное не забывать о пожарной безопасности. Колотые поленья также могут быстро высохнуть на морозе – влага из них просто вымерзает.

Также стоит покупать дрова заранее и дать им вылежаться по крайней мере несколько месяцев. А в разгар сезона можно заказать дубовые дрова камерной сушки: и приготовьтесь, что их цена будет вдвое выше обычных.